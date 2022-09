Za stanovanjska posojila za mlade dodeljenih 28 milijonov evrov jamstvene kvote Lokalec.si Na prvo povabilo bankam k oddaji ponudb za dodelitev jamstvene kvote za stanovanjsko jamstveno shemo, ki ga je po zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade izvedla SID banka, so se odzvale štiri banke. Na njem so razdelili 28 milijonov državne jamstvene kvote od skupaj 300 milijonov evrov predvidene letne vsote. Ponudbe so na prvo povabilo oddale banka BKS v višini 15 milijonov evrov, Nova KB ...

