Slovenija zanesljivo do druge zmage na eurobasketu Primorske novice Košarkarji Sloveniji so pričakovano prišli do druge zmage na evropskem prvenstvu v Kölnu. Po uvodnem uspehu proti Litvi so bili danes boljši od Madžarske s 103:88 (29:16, 54:33, 88:60).

