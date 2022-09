Iga Swiatek gladko v osmino finala, Kvitova izločila Muguruzo, Andreja Klepač v tretjem krogu dvojic SiOL.net Šesti dan OP ZDA je prva igralka sveta Iga Swiatek gladko, s 6:3 in 6:4 opravila še z eno Američanko, Lauren Davis. V osmino finala so se med drugimi uvrstile tudi Viktorija Azarenka, Petra Kvitova in Jessica Pegula. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je skupaj s Čilenko Alexo Guarachi napredovala v tretji krog ženskih dvojic.

Sorodno



























Oglasi