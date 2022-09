V soboto okoli 22. ure so policisti na številko 113 prejeli več klicev, da se je prišlo na glavni cesti Mirna Peč – Novo mesto, pri Brezju, do streljanja. Na kraj dogodka je prišlo več policijskih patrulj, kasneje so se v aktivnosti vključili tudi kriminalisti in policisti s službenimi psi. Policija osumljenca še išče in opozarja, da naj bi bil osumljeni oborožen in je nevaren. Po prvih ugotovitva ...