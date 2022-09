Maribor: V parku ji je odrezal palec in jo poškodoval do neprepoznavnosti Večer V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor se zdravniki borijo za življenje 20-letnice, ki naj bi jo bil hudo poškodoval dve leti starejši Luka G. Policisti so ga prijeli, ko se je na kraj zločina vrnil po nahrbtnik.

