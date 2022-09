Slovenija jim je odprla vrata SiOL.net V reprezentanci Bosne in Hercegovine je šest košarkarjev, ki so si v karieri kruh služili v Sloveniji. Nekateri so pri nas začeli delati celo prve košarkarske korake in se utrdili tako na evropskem kakor tudi svetovnem košarkarskem zemljevidu. Danes jih ob 17.45 čaka obračun proti slovenski košarkarski reprezentanci na EuroBasketu v Kölnu. Izpostavljajo karakter in veliko srce, zaradi katerih so trn v peti največjim.

Oglasi