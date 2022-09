Promet na cestah, povezanih s turističnimi destinacijami, je tako kot v soboto tudi danes zgoščen. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti pa med Uncem in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru. Na mejnih prehodih so čakalne dobe, ponekod se za vstop v državo čaka do dve uri.