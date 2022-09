"Sramotno, da je bilo za dosego tega dogovora potrebnih 50 let" SiOL.net Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in izraelski predsednik Izak Hercog sta danes pozdravila dogovor o odškodnini za svojce žrtev poboja izraelskih športnikov na olimpijskih igrah leta 1972. "Res je sramotno, da je bilo za dosego tega dogovora potrebnih 50 let," je ob Herzogovem tridnevnem obisku v Nemčiji dejal Steinmeier.

