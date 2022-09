Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je za pripovedovanje v Netflixovi dokumentarni seriji Our Great National Parks prejel nagrado emmy, je v soboto sporočila ameriška Televizijska akademija. Obama je pred tem prejel že dve nagradi grammy, in sicer za zvočni različici svojih spominov The Audacity of Hope in Dreams from My Father. Po odhodu s položaja […]