Poglejte, kaj so ukradli Marku Potrču, kamera je storilca celo posnela TOčnoTO.si Marko Potrč se je včeraj popoldan oglasil in javil, da so mu izpred hiše ukradli nadzorno kamero. Zadeva bi bila zelo resna, če ne bi kamera storilca posnela. Posnetki so razkrili, da je kaznivo dejanje storila lisica! Ja, prav ste prebrali, nadzorno kamero izpred hiše je ukradla lisica. Ker je kamera brezžična je snemala še […] Poglejte, kaj so ukradli Marku Potrču, kamera je storilca celo posnela...

Sorodno



















Oglasi