Na njih bodo volivke in volivci izbirali nova vodstva v 212 občinah. Od danes dalje pa lahko na upravnih enotah že overijo podpise podpore kandidatom in kandidatnim listam. Nestrankarski kandidati zbirajo podpise Kandidate in liste kandidatov za občinski svet določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Medtem ko politične stranke kandidate in kandidatne liste določijo v skladu ...