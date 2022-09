To je nova miss Slovenije Lokalec.si Naslov miss Slovenije je na finalu v Braslovčah osvojila 23-letna Vida Milivojša iz Ljubljane. Za zmago se je borilo 16 deklet, izbor pa je potekal pod geslom Podjetništvo na podeželju. Lento prve spremljevalke je prejela Hana Klaut, druga spremljevalka pa je postala Talita Sofija Komelj. Prireditev v Braslovčah je bila sklepni del večmesečnega tekmovanja, v katerem so dekleta tekmovala v izzivih s področij podjetništva, turizma, športa, vzgoje in izobraževanja, kulinarike ter kulture. vir: sta

