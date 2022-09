Policija preklicala iskanje Roka Lokalec.si Policisti Policijske postaje Zagorje ob Savi so bili obveščeni, da je od pogrešan 17-letni Rok iz Zagorja. Danes so policisti sporočili: “Včeraj smo vas zaprosili za objavo podatkov pogrešanega mladoletnega Roka Korinška v medijih. Oseba je bila na podlagi anonimnega obvestila najdena

in je z njo vse v redu, zato razlogov za obdelavo podatkov ni več. Klicatelju se zahvaljujemo za pomoč.”

