"Branje je za duha to, kar je telovadba za telo." Začenja se nacionalni mesec skupnega branja. RTV Slovenija Od leta 1966 svet današnji dan posveča pismenosti, v Sloveniji pa se s tem tudi tradicionalno začenja nacionalni mesec skupnega branja. Ta bo do 9. oktobra prinesel vrsto dogodkov, ki bodo posebno pozornost namenjali predvsem branju in gibanju.

