Luka Dončić: je zanj vse skupaj to le zabava? TOčnoTO.si Luka Dončić je ponovno poskrbel, da Slovenija deluje, razmišlja in diha v eno. Seveda so k temu poskrbeli tudi ostali košarkarji, ki nas navdušujejo in dajejo vse od sebe na evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bomo lahko spremljali vse do 18. septembra. Naš čudežni “deček” Luka pa je na včerajšnji tekmi pokazal svojo moč. […] Luka Dončić: je zanj vse skupaj to le zabava? was first posted on 8 sept...

