Pozabite na Köln, Eurobasket se šele začenja: Selektor opozarja in razkriva tudi manj prijetne trenutke! Ekipa Slovenija z Luko Dončićem na čelu je v velikem slogu končala predtekmovanje eurobasketa v Kölnu. Z zmagama proti Nemčiji in Franciji si je priborila prvo mesto v skupini in dvoboj osmine finala z Belgijo. Zdaj ni več popravnih izpitov, zato selektor Aleksander Sekulić pravi, da bo treba pozabiti na Köln, saj se prvenstvo zdaj šele začenja.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

















Oglasi