Tresoči avtobus in rapsodija v slovenski režiji: 'Daj Francoze ...' 24ur.com Da je vzdušje v slovenski košarkarski izbrani vrsti na najvišji možni ravni, ni treba izgubljati odvečnih besed. Zadnji zmagi nad Nemčijo in Francijo sta bili nekaj posebnega, še bolj posebno pa je bilo slavje branilcev naslova evropskega prvaka po zadnjem triumfu nad olimpijskimi podprvaki Francozi, ko so si na avtobusu na poti nazaj v hotel dali duška pri petju.

