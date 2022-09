»Nisem še prišel k sebi. Le kako je lahko kdo tako brezčuten in tako razmesari žival?« je dan po dogodku, ki je pretresel celotno družino, s cmokom v grlu povedal Ivan Hočevar iz Dolnje Stare vasi v občini Škocjan. Na ograjenem pašniku, na katerem je bilo na paši 14 brejih telic in bik, je namreč prejšnji torek našel ubito telico. Od nje sta ostala le trup in glava, okončine s stegni in plečem vr ...