Giannis odšepal s parketa, Srbi tudi peto tekmo dobili z dvomestno prednostjo SiOL.net Odigrane so še zadnje tekme skupinskega dela EuroBasketa 2022. Hrvaška je s 27 točkami Bojana Bogdanovića premagala Ukrajino z 90:85 in tekmovanje v skupini C sklenila na tretjem mestu. Grčija jo je končala brez poraza. Giannis Antetokounmpo je dal 25 točk in Estonija je padla z 90:69. Zadnje mesto v osmini finala si je v skupini D priigrala Češka. To skupino je brez poraza dobila Srbiji, ki je tudi na peti tekmi zmagala z dvomestno prednostjo. Z 96:69 so premagali Poljsko.

