V simulacijskem centru ZD Ljubljana posameznike učijo nudenja prve pomoči in uporabe defibrilatorja v scenarijih, ki so zelo približani realnim. Pred sobotnim dnevom prve pomoči so medijem predstavili enega od njih. S pravilnim nudenjem prve pomoči je v 39 odstotkih primerov mogoče preprečili smrt poškodovanega, poudarja vodja centra Uroš Zafošnik. Zgodila se je prometna nesreča, kolesar se je zal ...