Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv.si) Po prvih 100 dneh vlade so v Zdravniški zbornici Slovenije ocenili, da kljub veliko napisanim in izrečenim besedam sprememb v zdravstvenem sistemu še ni zaznati. Ob interventnih spremembah, ki prinašajo sicer nujne zasilne in začasne rešitve, pogrešajo vsaj začetek sistemskih sprememb – menijo, da bi njihova priprava zaradi dolgotrajnosti postopkov morala poteka ...