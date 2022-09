Posledice neurja: poplave, uničene strehe in številni požari zaradi udarov strel SiOL.net Zaradi posledic neurja so v četrtek pri Upravi za zaščito in reševanje zabeležili 34 dogodkov, aktivirali so 22 gasilskih enot, od tega tri poklicne. Gasilci so v večini primerov črpali meteorne vode iz različnih objektov, odmaševali jaške in prekrivali strehe objektov. Tudi udari strel niso prizanašali.

