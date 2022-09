Aktivno iščejo zdravnike, tudi iz nekdanje Jugoslavije, a zanimanja ni 24ur.com Že leta 2017 sta bila ministrstvo za zdravje in zdravniška zbornica obveščena o pomanjkanju zdravnikov v novogoriškem zdravstvenem domu, a se do danes še nič ni spremenilo. Aktivno iščejo zdravnike iz držav nekdanje Jugoslavije, a nihče od teh, s katerimi so bili v stiku, ni bil zainteresiran za specializacijo iz družinske medicine. Novogoriški mestni svet zato opozarja na kritične razmere zaradi...

Oglasi Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Borut Pahor

Primož Roglič

Luka Mesec