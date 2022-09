Golob napoveduje energetski lockdown: podjetja bomo čez zimo ugasnili, spomladi jih bomo spet zagnali Finance Koliko podjetij bo Slovenija zaprla? "Nekatera podjetja v avtomobilski panogi se danes srečujejo s pomanjkanjem čipov, se pravi, že zdaj vemo, da ne bodo mogla delati celotno prihodnje leto. Smiselno je, da se ustavijo na začetku leta, pozimi, da takrat privarčujemo njihovo energijo in jih potem zaženemo marca in aprila, ko bo zima mimo. To je samo primer. Podobno je tudi v nekaterih drugih industrijah. «

