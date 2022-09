Revija Science: Do leta 2030 bi lahko bilo doseženih več podnebnih prelomnic, med njimi tudi taljenje grenlandskega in zahodnoantarktičnega ledenega pokrova Politikis Sodeč po sklepih iz novega poročila podnebnih raziskovalcev, ki je bilo danes objavljeno v reviji Science, bi lahko že leta 2030 dosegli štiri globalne podnebne prelomnice, ki pomenijo taljenje grenlandskega in zahodnoantarktičnega ledenega pokrova, odmiranje koralnih grebenov v tropih in taljenje permafrosta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Raziskovalci trdijo, da bodo štiri globalne podnebn ...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Borut Pahor

Primož Roglič

Luka Mesec