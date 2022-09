Zavod GO! 2025 skupaj z Mestno občino Nova Gorica in Občino Gorica pripravlja jutri pravo čezmejno navijaško dogodivščino. V duhu Evropske prestolnice kulture bodo na Trgu Evrope / Transalpina velik čezmejni ekran, na katerem si bodo ljubitelji športa lahko ogledali polfinalno tekmo med Slovenijo in Italijo na moškem svetovnem prvenstvu v odbojki. Tekma se bo začela ob 21. uri, »navijaško ogrevanj ...