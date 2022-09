'Razmere v Zaporožju vse nevarnejše'. Prekinjena zunanja oskrba z elektriko 24ur.com Iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) so posvarili, da so razmere v oblegani ukrajinski nuklearki Zaporožje vse nevarnejše. Potem ko so bili v novih napadih uničeni električni vodi v bližnjem kraju Enerhodar in je tam prišlo do popolnega izpada elektrike, je namreč nuklearka odrezana od zunanje oskrbe z elektriko.

