(VIDEO) Ekskluzivno – Ljudmila Novak razkrila zakaj, kljub pričakovanju javnosti, ni kandidirala na predsedniških volitvah: “Lahko rečem, da pa v stranki ni bilo takšno veliko vzdušje podpore, čeprav na koncu mi je izrekla podporo” topnews.si Svet NSi je danes soglasno podprl kandidaturo vodje poslancev Janeza Ciglerja Kralja za predsednika republike. V tekmo se tako podaja s podporo stranke in podpisi poslancev, kot poudarja, se je za ta korak odločil, ker “ima ljudi in Slovenijo preprosto rad”. Med ključnimi prioritetami navaja solidarnost, krepitev gospodarstva in obrambnih sil. še vedno pa ostaja […]...

