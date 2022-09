Avtodom kot migrantski avtobus Primorske novice Policistom sta v noči na petek in včeraj zjutraj uspela dva velika “ulova”. Pri Kubedu so ustavili češki avtodomom, ki ga je vozil ukrajinski par, v bivalnem delu kamperja pa se je skrivalo kar 24 Kurdov. V Movražu so deset ur kasneje ustavili še en avtodom, prav tako s češkimi tablicami in ukrajinskimi ...

