Dan preprečevanja samomora: Največji prirast samomorov v Savinjski in Osrednjeslovenski regiji Celje.info 10. september je dan, ko obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomora. Tudi letos poteka pod geslom Ustvarjajmo upanje z dejanji. Geslo je usmerjeno v povečanje zavedanja vsakega izmed nas, da lahko tudi naša dejanja pri nekom, ki se spopada s stisko, obudijo upanje in včasih lahko tudi rešijo življenje. V letu 2021 je v Sloveniji zaradi samomora umrlo 432 oseb, med njimi je bilo 338 moških in ...

