Nesreča, 'kakršne še niso videli': umrli trije ljudje, 11 je ranjenih 24ur.com Sinoči okoli 21.30 sta pri Rajiću pri Novski trčila potniški in tovorni vlak. Po zadnjih podatkih hrvaških oblasti so umrli trije ljudje, 11 pa jih je bilo ranjenih. Po neuradnih podatkih je med poškodovanimi več tujcev - državljanov Irana. Mrtvi so bili hrvaški državljani.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Mesec

Luka Dončić

Primož Roglič