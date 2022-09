SDS Golobu očita fiasko: Prekinimo teater absurda Reporter V SDS so po sto dneh vlade Roberta Goloba vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ o omilitvi posledic inflacije in energetske draginje. Prepričani so, da bo seja priložnost za pregled dejanskih dosežkov vlade v tem času, ki po njihovi oceni ukrepa neprim

Sorodno



























































































































































































Oglasi