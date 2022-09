Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se v uvodnem krogu nove sezono rokometnega državnega prvenstva na gostovanju v Novem mestu uprizorili izjemen preobrat in po zaostanku s sedmimi goli zmagali. Prve minute tekme med Krko in Celjem so bile izenačene, nato pa so vajeti igre v svoje roke prevzeli Novomeščani in si do do enajste minute priigrali že štiri zadetke prednosti. Celjani so odgovorili z dv ...