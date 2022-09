Krajevna skupnost (KS) Jagodje – Dobrava bo obnovila in dogradila dotrajani objekt KS ter uredila okolico. V okviru slednjega je predvidena tudi gradnja tribun balinišča, društvenih prostorov in ureditev parkirišča ter izgradnja tržnice lokalnih pridelovalcev Kilometer nič. Sinoči je bil položen temeljni kamen za izgradnjo tržnice Loreto, ki bo prve lokalne pridelovalce in kupce sprejela še letos. ...