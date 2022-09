Boris Cavazza in Milena Zupančič zvezdi novega videospota Omarja Naberja 24ur.com Omar Naber in pevka Saša Lešnjak sta združila moči za novo balado z naslovom Glas srca. Glasbenikoma, ki sta za skladbo posnela tudi videospot, sta se na setu pridružila legendarna igralca Boris Cavazza in Milena Zupančič, ki sta zaigrala starejši par, ki svojo magično ljubezen neguje že vrsto let.

Sorodno



Oglasi