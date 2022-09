Bronx Škofije in Meteroplast do zmag v uvodnem krogu SiOL.net Začela se je nova sezona ligaškega futsala. Dva dvoboja prvega kroga sta bila neodločena, na Vrhniki in v Kobaridu, dve tekmi pa sta se končali z zmago Bronx Škofije in Meteroplast Šic bar.

