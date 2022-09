Spomini na obiska kraljice Elizabete II. in princa Charlesa v Sloveniji Časnik Pregled častne čete V četrtek, 8. septembra, je v krogu svoje družine na dvorcu Balmoral na Škotskem umrla 96-letna kraljica Elizabeta II. Zgodovinska osebnost, ki je simbolizirala trdnost in zaupanje. Prav vsi svetovni mediji se je spominjajo kot monarhinje z najdaljšim stažem v britanski zgodovini. Prevevali so jo modrost, dostojanstvo, šarm, bila je visoka moralna avtoriteta, ki je služila svoj ...

