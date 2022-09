Gostje Vilenice: Migrant je v družbi zaznamovan s stigmo, medtem ko je v literaturi zanimiv RTV Slovenija Medtem ko so v družbenem pojmovanju begunci pogosto stigmatizirani, pa so v literaturi zelo zanimivi, je na zadnji okrogli mizi letošnje Vilenice dejal književnik Ivo Stropnik. In podobnih misli je bilo več literatov gostov dogodka.

