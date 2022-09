Vnovič potresni sunek v Sloveniji, tla so se zatresla malo po poldnevu Lokalec.si Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v soboto ob 12.07 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 35 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v Žužemberku. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci v okolici Žužemberka, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

VIR: STA

