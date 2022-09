Danes dopoldne se bo deloma zjasnilo. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V nedeljo bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Popoldne lahko predvsem v severni Sloveniji še nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi na ARSO.