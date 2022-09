Slovenija s sedanjo vlado tone: draginja in revščina v številkah Demokracija Piše: Vida Kocjan Draginja v Sloveniji narašča, imamo eno najvišjih inflacij v evroobmočju, črpanje evropskih sredstev je po aprilu skoraj povsem zastalo, vlada Roberta Goloba pa je pri soočanju z visokimi cenami hrane sprejela ukrep t. i. mehke regulacije, to je spremljanje cen 15 osnovnih živil. Za ta povsem nepotreben ukrep namerava do marca prihodnje leto zapraviti okoli 50 tisoč evrov davkopl ...

Sorodno Oglasi