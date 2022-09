Plohe in nevihte zajele Slovenijo, ponekod padala toča 24ur.com Sobota je dopoldan prinesla sončno in suho vreme, a že popoldan so se nad Slovenijo začeli zgrinjati oblaki. V poznejših popoldanskih urah so se nato ponekod začele pojavljati plohe in nevihte, na Gorenjskem in v Hočah je padala tudi toča.

