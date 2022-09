Odbojkarji Poljske so prvi finalisti svetovnega prvenstva, ki se s finalnim delom končuje v poljskih Katovicah. V današnjem prvem polfinalu so s 3:2 (-23, 18, 20, -21, 12) premagali Brazilce. Njihov tekmec v nedeljskem finalu bo boljši iz večernega obračuna med Slovenijo in Italijo.



