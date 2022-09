Kvinteta Cik-Cak in S.O.S najbolj navdušila s polko in valčkom njena.si Sinoči se je zaključil 25. festival Slovenska polka in valček. Najboljša polka leta 2022 po mnenju občinstva je skladba z naslovom Jeziček, za najboljši valček po mnenju občinstva pa je bila izbrana skladba Drobno srce.



