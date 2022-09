Čebulj: Italijani so odigrali brez napak, moramo se spočiti, nedelja je nov dan 24ur.com Slovenski odbojkarji so polfinalno tekmo svetovnega prvenstva, ki so jo igrali z Italijani, žal Izgubili. Prepričani so, da je bila Italija v vseh pogledih boljši nasprotnik, temu je prikimaval tudi rezultat. Brez oddanega niza so se Italijani uvrstili v finale, tam so jih že čakali Poljaki. Slovence po tem nesrečnem porazu v boju za tretje mesto čaka Brazilija.

