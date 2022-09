Luka Kovačič in Barbara Trunkelj ostajata kralj in kraljica teka po letalnici navzgor SiOL.net Luka Kovačič in Barbara Trunkelj ostajata kralj in kraljica teka po letalnici bratov Gorišek navzgor. V Planici so v soboto pripravili že deveto izvedbo tekmovanja Red Bull 400. Gre za tekmovanje, na kateri udeleženci skušajo najhitreje premagati 200 višinskih metrov ter 400 metrsko progo, speljano po doskočišču letalnice.

