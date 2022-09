Mariborski policisti posredovali kar v 91 primerih Lokalec.si Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 230 klicev, od tega 91 interventni oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: – 7 kaznivih dejanj,

– 21 prometnih nesreč I. kategorije,

– dve prometni nesreči II. kategorije,

– 14 prijav kršitev javnega reda in miru, 11 na javnih krajih in 3 v zasebnih prostori ...

