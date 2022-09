Peterica logopedov v Hongkongu obsojena na zapor zaradi "hujskaških knjig" RTV Slovenija V Hongkongu so na 19 mesecev zapora obsodili pet logopedov zaradi zarote, potem ko so izdali "hujskaško" otroško knjigo s slikami ovc in volkov, ki po mnenju tožilstva pomeni protivladno delovanje.

