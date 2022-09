S pohodom izrazili nasprotovanje zajezitvi Suhorce Primorske novice Civilna iniciativa Brkini je danes organizirala pohod po dolini Suhorce, kjer država načrtuje ureditev zbiralnika vode za Istro in Kras. Organizatorji so prepričani, da je dovolj pitne vode mogoče zagotoviti s povezavo vodovodov na Primorskem in Notranjskem, brez posega v naravno okolje, ki bi prizadel tudi zaščiteno območje Škocjanskih jam.

