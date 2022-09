Janja Garnbret in Luka Potočar v finalu Edinburgha SiOL.net Znani so finalisti predzadnje tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Edinburghu na Škotskem. Od Slovencev sta se med najboljšo osmerico, ki se bo borila za zmago, uvrstila Janja Garnbret v ženski in Luka Potočar v moški konkurenci. Finale se bo začel ob 19. uri po srednjeevropskem času.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Domen Škofic

Janja Garnbret

Japonska Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Zoran Dragić

Borut Pahor

Jani Kovačič

Robert Golob